İhracatın yıldızı otomotiv

2018 hedefi 170 milyar dolar. 2017’de tüm ihracatçı sektörler canla başla çalıştı ama bazı sektörler var ki öne çıkmayı başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin dün açıkladığı verilere göre 2017’de ihracatta yıldızı parlayan sektörlerin başında otomotiv geliyor.

İşte yıldızı parlayanlar:

OTOMOTİV: Otomotiv sektörü Amerika ihracatının ikiye katlanması ile Avrupa’da girmediği ve ihracatını artırmadığı ülke olmaması dolayısıyla 2017’nin yıldız sektörü. Otomotiv 28.5 milyar dolar ile tek başına Türkiye ihracatının beşte birini yapmayı başardı. 2018 için de otomotivde umutlar yüksek.

ÇELİK: Çin’in kendi iç pazarına kapanması fırsatını hiçbir ülkeye kullandırtmadı hemen Çin’in boşalttığı pazarlara girdi. Uzakdoğu ülkelerine ihracatını yüzde 937 arttırdı. En öne çıkan ise Singapur. Çelik sektörü Singapur’a ihracatını yüzde 3531 arttırdı ve 248.9 milyon dolar kazandı.

KİMYA: Kimya da aslında geleneksel sektörlerden. Avrupa’ya komşuya ihracatla yıllarını geçirmiş. Ancak 2017’de cesurca hamlelerle hem Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hem de ABD’de öne çıktı. BAE’ye ihracatı yüzde 102.3 arttı ve bu ülke birinciliğe çıktı. ABD’ye ihracat artışı yüzde 81.87.