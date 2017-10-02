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İhracatçılardan 'birlik seçimlerinin tarihi değiştirilsin' talebi

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

Türkiye'deki tüm oda ve borsa seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile Nisan ayına ertelenmesinin ardından ihracatçılar birlik seçimlerinin biraz daha öne çekilmesi veya arkaya alınması için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye gitti. Talebi olumlu bulan Büyükekşi'nin konuyu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye götüreceği öğrenildi.

Türkiye'deki tüm oda ve borsaların, ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Bakanlar Kurulu'nun 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 2018'in Nisan ayına ertelenmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, erteleme ile ilgili yaptığı açıklamada, daha sağlıklı ve adil bir seçim sürecinin işletilmesi için tüm oda ve borsa seçimlerinin Nisan 2018'e ertelendiğini belirtmiş, "Muhtelif odalarda firma kuruluşlarında normalin çok üzerinde artışlar olduğunu tespit ettik. Oda ve borsalarımızdan gelen şikayet ve talepler nedeniyle seçimleri 6 ay erteleme kararı aldık" ifadesini kullanmıştı.

"ÖNERİ GÖTÜRDÜK"

Ancak seçimlerinin tümünün Nisan ayında yapılmasının iş dünyasında bir karmaşaya neden olabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak haberturk.com'a konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, ihracatçı birliklerindeki seçimlerin tarihinin değiştirilmesi için TİM Başkanı Büyükekşi'ye bir öneri götürdüklerini söyledi. Tanrıverdi, şöyle devam etti:

 "Türkiye'de 60 tane ihracatçı birliği var. Aynı anda sanayi ve ticaret odalarının da seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde genelde aynı insanlar oy kullanacak ve 2-3 şirketi olan insanlar seçim çalışmaları nedeniyle rahatsızlık hissedecek. Bazı sektörlerde işadamları ticaret ve sanayi odası seçimlerinde rakip olsalar da ihracatçı birliklerinde birlikte çalışabiliyor. Seçimlerin aynı ay içerisinde yapılması hem meslek komitelerinde hem de birliklerde karmaşaya neden olacak.

Bu nedenle biz, daha rahat bir seçim süreci olması açısından birlik seçimlerinin öne veya biraz daha arkaya alınmasını talep ediyoruz. Bizim için önce veya sonra olması önemli değil ama yeter ki aynı ay içerisinde olmasın. Biz bu talebimizi TİM Başkanı'na ilettik, o da olumlu buldu ve Bakan Zeybekci'ye iletme kararı aldı."

Etiketler: İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği , Türkiye İhracatçılar Meclisi , Bakan Zeybekci
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