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İhracatçıdan 10 maddelik talep listesi

Şebnem TURHAN
01.11.2017 - 12:45 | Son Güncelleme:

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İhracat Haftası'nın açılışta yaptığı konuşmada ihracatın ekonominin amiral gemisi olduğunu belirterek “Biz de geminin sancağını en yükseğe taşımak için koşuyoruz. 2017 atılım yılı ilan ettik hedeflerin üzerine çıkacağız dedik gayretlerimiz de çok şükür sonuç veriyor. İlk yarıda Türkiye yüzde 5.1 büyüdü ihracat da 2 puan katkı verdi” dedi.

Ardından, Büyükekşi, Başbakan Yıldırım’dan hayata geçmesini istedikleri 10 talebi sıraladı:

1- İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel bu kaldırılmalı.
2- KDV reformunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.
3- Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli.
4- AB ile ilişkiler güçlendirilmeli yeni fasıllar açılmalı.
5- Büyüme modeli inovasyon temelinde yeniden tasarlanmalı.
6- Ar-Ge ve inovasyona destek.
7- Kur riskini kaldıracak çalışmalar hızlanmalı.
8- Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı çalışmaları hayata geçirilmeli.
9- Dış ticaretle uğraşan şirketler mevzuatta yeri olmamasına rağmen 700 milyon TL’ye yakın ordino parası ödeniyor buna çözüm bulunmalı.
10- En büyük atılım eğitimde gerçekleştirilmeli.”

 

 

Çağlar Göğüş "Kalıcı ve başarılı olan şirketler, markasına yatırım yapanlardır." | Ofis Dışında

 

Etiketler: TİM Başkanı , Mehmet Büyükekşi , İhracat
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