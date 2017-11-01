İhracatçıdan 10 maddelik talep listesi

Ardından, Büyükekşi, Başbakan Yıldırım’dan hayata geçmesini istedikleri 10 talebi sıraladı:
1- İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel bu kaldırılmalı.
2- KDV reformunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.
3- Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli.
4- AB ile ilişkiler güçlendirilmeli yeni fasıllar açılmalı.
5- Büyüme modeli inovasyon temelinde yeniden tasarlanmalı.
6- Ar-Ge ve inovasyona destek.
7- Kur riskini kaldıracak çalışmalar hızlanmalı.
8- Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı çalışmaları hayata geçirilmeli.
9- Dış ticaretle uğraşan şirketler mevzuatta yeri olmamasına rağmen 700 milyon TL’ye yakın ordino parası ödeniyor buna çözüm bulunmalı.
10- En büyük atılım eğitimde gerçekleştirilmeli.”