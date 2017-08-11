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'İhracat yaparsam deve keseceğim' dedi, deve kurban etti

İHA
11 Ağustos 2017 - 12:55Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 12:55

Denizlili tekstilci 100 dolarlık ilk ihracatını yaptığı gerekçesiyle deve kurban etti.

Yaklaşık 100 bin dolarlık havlu bornoz ihracatı yaptığını belirten Ertuğrul, “İlk ihracatımızı yaptığımızda deve keseceğiz diye adağımız vardı. Bunun gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yola çıktığımızda bir makinemiz vardı.

Daha sonra 5 makine olduk, boy dikim makinası aldık, işlerimiz büyüdüğünde paket ekibi kurduk. Yeni yere taşındık ve oradan buraya taşındık. İşlerimiz ilerledi. Makineyi arttırdık, ikinci makinemiz ile yola devam ediyoruz. Hedefim fasoncu olarak kalmak değildi. İleriye dönük iş adamlarımız gibi başarılı iş kadınları gibi bende ihracat yapmak istedim. Bu benim için hayaldi, gerçekleştirmek için 4 yıl çabaladık ve ulaştık. Bugünde adağımızı gerçekleştirdik. İhracatımızı Cezayir’e yaptık. Mutluyuz, huzurluyuz, inanmak başarmanın yarısıdır. Ben de bunu gördüm. Hedefimiz büyük, hayallerimiz büyük Allah’ın izni ile de Denizli de ihracatta da adımızı duyuracağım. İnşallah da başaracağım” dedi.

İhracat yaparsam deve keseceğim dedi, deve kurban etti

 

Etiketler: Deve , denizli , kurban
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