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İhracat Haziran'da 13 milyar doları aştı

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 10:20Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:29

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 13 milyar 166 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,5 azalışla 19 milyar 177 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı 6 milyar 612 milyon dolardan yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 66,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 68,7'ye çıktı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 77 milyar 453 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 8,7 artışla 108 milyar 324 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 10 artış göstererek 30 milyar 870 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,5 oldu.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , Türkiye'nin ihracatı
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