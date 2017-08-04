Ihlara Vadisi turistlerin ilgi odağı

Hasan Dağı’ndan püsküren lavlar ile oluşan ve dünyanın 2’inci büyük vadisi olan Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kapadokya’nın girişinde bulunan ve bölgenin en önemli ören yerlerinden birisi olan Ihlara Vadisi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyon yapılı Ihlara Vadisi’nde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanları, mağaralar ve kiliseler bulunuyor.

Melendiz Çayı’nın içerisinden geçtiği Ihlara Vadisi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradığını belirten Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, vadinin turistlerin gözdesi olduğunu söyledi. İlginç ve eşsiz yapısıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirten Doğan, “Bilindiği üzere Aksaray Kapadokya'nın en önemli illerinin başında geliyor. Her sene Kapadokya'yı birçok yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Kapadokya içerisindeki ziyaret alanların en gözdelerinden bir tanesi de Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi Aksaray vilayeti, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde önemli bir ören yeri. Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden bir tanesi olan Ihlara Vadisi'nde artık bölgeye gelen turistler uzun yürüyüşleri tercih ediyorlar. Vadi içerisindeki kiliseleri ve doğal güzellikleri birlikte temaşa ediyorlar. Ihlara Vadisi'nde son dönemlerde yapılan düzenlemelerle beraber vadi içerisinde gelen turistler memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Ihlara Vadisi hem doğal güzellikleri olan hem de kültürel dokusu kuvveti bir nokta, tarihi bir alan. Vadi içerisindeki kültürel tarihi alanları gezen turistler, bu yorgunluklarını da vadinin tabanında akan Melendiz Çayı'nda dinlenerek geçiriyor. Vadiye gelen turistler vadide daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bu sene de yine ilk dönemde ocak-haziran ayı içerisinde 200 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi Ihlara Vadisi’ni ziyaret etti. Yaklaşık her sene yarım milyon ziyaretçinin geldiği Ihlara Vadisi hem ülkemizin hem de ilimizin en önemli ören yeri olmaya devam ediyor” dedi.