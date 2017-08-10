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    İhlal eden sürücüye para ve puan cezası

    AA
    10 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 09:40

    Fransa’da yaya geçitlerinde meydana gelen hak ihlallerine son vermek amacıyla ilk kez yaya geçidi radarı uygulaması devreye sokuldu. Ülkenin güneyinde bulunan La Grande-Motte kentinde başlatılan uygulama ile yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücüler cezalandırılacak.

    YAYA geçidi radarı, geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu trafik ışıklarında veya yaya geçidi çevresinde konuşlandırılıyor. İlk kez La Grande-Motte’de başlatılan uygulamada, yayaların geçiş üstünlüğüne riayet etmeyen araçların fotoğrafı çekilerek otomatik olarak trafik müdürlüğüne aktarılıyor. 

    Test aşamasında uygulamaya sokulan yaya radarının, sürücüleri yayaların haklarını gözetmeye ve trafik güvenliğini sağlamaya teşvik için geliştirildiği açıklandı.
    Radara yakalanan sürücüler, cezalandırılacak. Buna göre, yayaların geçiş üstünlüğünü gözetmeyen sürücülerin ehliyetinden 4 puan silinecek ve 135 euro para cezası verilecek.

    ELİNDEN ALINABİLİYOR
    Fransa’da sürücü ehliyetlerinde, yeni ehliyet alanların 6, tecrübeli sürücülerin ise toplam 12 puanı bulunuyor. Tüm puanlarını kaybeden sürücünün ehliyeti de elinden alınıyor. Üç yıl herhangi bir trafik ihlalinde bulunmayan sürücülerin puanları ise iade edilerek yeni alınmış ehliyet seviyesine çıkarılıyor.

    Etiketler: yaya geçidi , Fransa , radar
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