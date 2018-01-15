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    İhbar ABD'den geldi, çocuk pornocusu doktor adayı İstanbul'da yakalandı

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:

    ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Türkiye’de misafir öğrenci olarak bulunan Ermenistan uyruklu M.M. tutuklandı.

    Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) İstanbul’daki bir bilgisayar IP’sini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şansın binlerce çocuk istismar görüntüsünü indirip, depoladığı ve bununla da yetinmeyerek yaydığı belirlendi.

    YAKALANMAMAK İÇİN ROBOT IP İLE İNTERNETE BAĞLANMIŞ

    NCMEC İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.

    SERBEST KALDI

    gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddedetti. Kullandığı bilgisayar ve hard disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

    POLİS ŞİFREYİ ÇÖZDÜ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uzun çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları bilgisayar ve hard diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi.

    Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., “çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı” suçlamasıyla tutuklandı.

    TÜRKİYE'DE MİSAFİR ÖĞRENCİYMİŞ

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistan uyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.

    Etiketler: tıp öğrencisi , çocuk istismarı
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