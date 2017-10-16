İhanetle suçlanan cepheden ilk açıklama...

Tuzhurmatu başta olmak üzere Irak ordusu, Irak Federal Polisi ve Haşdi Şabi’nin dün gece başlattığı operasyonda, bazı cephe ve noktalardan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (IKYB) bağlı peşmergelerin geri çekilmesi, KDP ile KYB’yi karşı karşıya getirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakın televizyonlar; Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne ait 9 ve 16’ncı tugayların, Kerkük’ün Dakuk ve Selahaddin’in Tuzhurmatu ilçelerinden çekildiğini, bu nedenle Irak ordusunun çatışmadan buraya girdiğini söyledi.

Mesut Barzani’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Peşmerge Genel Komutanlığı’nın geri çekilmek ile suçladığı KYB Peşmergeleri ile ilgili, bir süre önce yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin eşi ve KYB’nin Polit Büro Üyesi Heroxan Talabani açıklama yaptı.

Hero İbrahim, “Kerkük şu an uluslararası bir planla yüz yüze kalmış durumda. KYB’li kahraman peşmergeler de bu kenti kahramanca savunmuştur” dedi.



ABD, koalisyon güçleri ve Bağdat’ın birkaç gün önce ilgili tüm taraflara Kerkük’te yaşanacaklara ilişkin uyarıda bulunduğunu söyleyen Hero İbrahim, şöyle devam etti:

'AİLE YAKINLARIM PEŞMERGEYLE AYNI SAFTA'



“Ne yazık ki korkulan oldu. Bazı medya kuruluşları KYB güçlerinin bulundukları mevzilerden geri çekildiğini duyuruyor. Bu tür söylemler düşmana hizmet eder. Aile fertlerimden Aras, Pavel, Kubad, Lahur ve Polad Talabani şu an kahraman peşmergelerle aynı safta yer alıyor" dedi.

TALABANİ'DEN BARZANİ'YE AĞIR SUÇLAMA...

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) Terörle Mücadele Gücü Başkanı Lahor Cengi Talabani ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani'yi "petrol çalmakla" suçladı.

Talabani, yaptığı yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'ye sert eleştirilerde bulundu. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğeni olan Lahor Cengi Talabani, şu ifadeleri kullandı: "Biz Kürt halkının hakkını müdafaayla ilgilenirken, Mesut Barzani petrol çalmak ve nüfuzunu sağlamakla meşguldü. Evlatlarımızı bundan sonra onun (Barzani'nin) mevkisi için ölüme gönderemeyiz" (AA)

BARZANİ'YE YAKIN SİTEDEKİ RÖPORTAJ...

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuşan bir Peşmerge binbaşı ise "Saldırı karşısında iyi savunma yaptık. 3 saatten fazla doçka ve havanlarla karşılık verdik ve geri de çekilmedik. Ancak ne yazık ki sonunda geri çekildik. Sadece çok yazık diyorum. Halktan, geri çekilmenin hesabını sormasını istiyoruz. Peşmergeye geri çekilme emrini kimin verdiğini sormalarını istiyoruz” demişti.

Rudaw, peşmergenin KYB yetkilileri Pavel Talabani, Lahur Talabani ve Aras Şeyh Cengi'nin talimatıyla çekildiği iddia etmişti.

IRAKLI YETKİLİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gün içinde Iraklı bir yetkili hükümet güçlerinin Kerkük'ün kuzeybatısında yer alan Kuzey Petrol Şirketi merkezini ve yakınındaki bir rafineriyi herhangi bir çatışma olmadan Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aldığını belirtti. Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkili "Bazı Kürt liderlerle Kerkük'teki petrol ve doğalgaz tesislerinin çatışmaların dışında bırakılması konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Askeri operasyonda görevli bir Irak ordusu yetkilisi de, "Kardeşlerimiz olarak gördüğümüz bazı Kürt liderler devlete ait olan Kuzey Petrol ve Kuzey Doğalgaz şirketlerinin kontrolünü devretmeyi kabul etti" dedi. Irak'ın petrol üretiminin küçük bir kısmı Kuzey Petrol şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Petrol üretiminin büyük bölümü ülkenin güneyindeki sahalardan karşılanıyor" (Reuters)

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