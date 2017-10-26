'İhanet'i Meclis araştırsın

‘TURİSTİK GELMİŞ’

“Sayın Bakan İstanbul’a turistik ziyaret amaçlı gelmiş olabilir. İstanbul’un eski belediye başkanlarından Nurettin Sözen kaçak yapıldığı gerekçesiyle kamuoyunun da bildiği Park Otel’in yıkım kararını uygulamış ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmiştir. Aksini iddia ederlerse bir araştırma komisyonu kuralım ve CHP’li belediyelerin dönemini ve sonrasını araştıralım. Sayın Erdoğan’ın deyimiyle kim ihanet etmişse tamamını bilboardlarda sergileyelim. Sayın Bakan sanki aklımızla oynar gibi ‘Dikey yapılaşmalar değil yatay yapılaşmalar yapacağız’ diyor. Gösterdiğim fotoğraflar (kıyı şeridinde son 5 yıldaki gökdelenler) sadece İstanbul’daki 3-5 yere ait. Bari konuşmayın. İşte ihanetin belgeleri bunlar. Eğer elinde ihanetin belgeleri varsa, hangi CHP’li belediye kentlere ihanet etmişse, gelin birlikte gereğini yapılım. Zaten Sayın Erdoğan, özeleştiri yaparak kimlerin ihanetçi olduğunu da tarif etmiş oldu.”