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    İhanet iddiasıyla dehşet saçtı!

    DHA
    21 Ağustos 2017 - 14:13Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 14:16

    İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde Seracettin D. yakınlarıyla birlikte 1 çocuk annesi eşi S.D. (35) ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Orhan Pala'ya (22) bıçakla saldırdı. Pala saldırıda yaşamını yitirirken ağır yaralanan S.D. tedaviye alındı. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, S.D.’nın eşi Seracettin D. (40) ortadan kayboldu.

    Olay, dün 16.30 sıralarında, Kemalpaşa İlçesi Nazarköy yakınlarında meydana geldi. Torbalı’da yaşayan S.D., iddiaya göre bir süre önce akrabası Orhan Pala ile yakınlaştı. Pala’nın 1 hafta önce askerden döndüğü, S.D. ile birlikte kaçmaya karar verdikleri, Seracettin D.’nin ise durumu öğrenince eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.

    ÖNCE EMNİYETE SIĞINDILAR

    Emniyete sığınan ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu söyleyen S.D. ve Orhan Pala burada misafir edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gün koruma altına alınan S.D. ve Orhan Pala, dün öğlen Emniyet’ten ayrıldı.

    Seracettin D., yakınlarıyla birlikte S.D. ve Orhan Pala’yı aynı gün Kemalpaşa İlçesi Nazarköy yakınlarında buldu. Saldırıya uğrayan S.D. ve Orhan Pala çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Orhan Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan S.D. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    KATİL ZANLISI KOCA ARANIYOR

    Çalışma başlatan jandarma olaya karıştığı iddia edilen C.D., Ş.D. ve Y.D.’yi gözaltına aldı. Ortadan kaybolan Seracettin D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDI

    Seracettin D. ile S.D.’nin 1 yaşındaki çocukları ise güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

    İhanet iddiasıyla dehşet saçtı
    Saldırıda hayatını kaybeden Orhan Pala

    Etiketler: İhanet , aldatma , cinayet , İzmir
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