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    İhaleye girdi, başına gelmeyen kalmadı

    İHA
    08.01.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Adana'da nakliyeci Cabbar Karaca, haczedilen kamyonunun ihalesine girmemesi için kendisini tehdit ederek haraç isteyen ve çocuklarını kaçırdığını iddia ettiği kişiler tarafından feci şekilde dövüldü.

    Olay, Adana Adliyesi yakınlarındaki İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bir avukatla görüşme yapan nakliyeci Cabbar Karaca (40), parkta 2 kişinin saldırısına uğradı.

    Feci şekilde dövülen Karaca'nın kaşı yarıldı, yüzünden yaralandı. Olay yerine gelen polisler tarafından kavga ayrılırken, motorize sağlık ekipleri de Karaca'nın yaralarına müdahale etti. Kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

    Saldırıya uğrayan Cabbar Karaca, hacizli kamyonunu ihaleye girip satın almak isterken bir çetenin tehditlerine maruz kaldığını iddia ederek şunları söyledi: “Yediemin önünde tehditlere uğradım. 'Bize 15 bin lira ver ihaleden çekilelim' dediler. Ben de vermeyip şikayette bulunacağımı söyledim. Bu süreçte çocuklarımı kaçırdılar, çocuklarım bunlarda. Şikayette bulundum. Avukatın yanına geldim, çıkarken de darp edildim. Bıçak çekip yumrukladılar. Bunlar 5-6 kişilik bir çete. 'İhaleye girersen öldürürüz' diyorlar. Beni tehdit eden isimler, Ali G., Hüseyin G., Necati G. çete olmuşlar, beni arabamın ihalesine sokmadılar.”
    Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İhaleye girdi, başına gelmeyen kalmadı

    Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Etiketler: ihale , dayak
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