İhalesi yapıldı, geri sayım başladı

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde’nin önemli projelerinden biri olan “Şehir İçi Tünel Projesi” için Vali Konağı yokuşu bölgesindeki merdivenli yürüyüş yolundan Kayardı mevkiindeki Gafur Soylu Polis Karakoluna kadar olan alanda 40’a yakın daire ve arsanın kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ifade etti. Başkan Akdoğan, vatandaşların gönül rızasını alarak gerçekleştirdikleri kamulaştırma kapsamında yaklaşık 5 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendiğini vurguladı.

İHALE YAPILDI

Proje çizim ihalesi ve kamulaştırma çalışmalarının ardından, projenin yapım ihalesinin de gerçekleştirildiğini açıklayan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ihale sürecinin 2 hafta içinde sonuçlanacağını ve normal şartlar altında yaklaşık 1 ay sonra da Şehir içini Kayardı mevkiine bağlayacak olan tünel için ihaleyi alan firmanın çalışmalara başlayacağını bildirdi.

TÜNEL UZUNLUĞU 335 METRE

Şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan tünelin 335 metre uzunluğunda olacağını ifade eden Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, “Niğde’mizin Derbent mevkiindeki geçişinin dışında farklı geçişlere de ihtiyacı var. Bilindiği gibi Devlet Hastanesi şehir merkezindeyken bir kaç yıl önce Özbelde Mevkiine taşındı Biz Tünel Geçiş Projesi’ni, hastaneye ulaşımın daha kolay ve sağlıklı olması için geliştirdik ve hayata geçiriyoruz” dedi.

HAYAL BİLE EDİLEMEYENLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Projenin ihalesinin tamamlandığını ve fiili olarak startının verildiğini kaydeden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, “Niğde Belediyesi olarak hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hatta hayal bile edilemeyen hizmetleri şehrimize kazandırıyoruz. 5-10 yıl öncesine kadar ‘çılgın’ sayılabilecek projeleri biz Niğde Belediyesi olarak artık ‘rutine’ bağladık. Tünel Projemizin Niğde’mize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.