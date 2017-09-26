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    İHA tespit etti, SİHA vurdu: 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    HAKKARİ, (DHA)
    26.09.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:58

    Hakkari’nin Oğul Köyü Tepe bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından askeri konvoya roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 1’i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.

    Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Hakkari Oğul Köyü Kovan Tepe bölgesinde meydana geldi. Bölücü terör örgütü mensupları Çukurca-Van yönünde ilerleyen askeri konvoya roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

    Hakkari Valiliği, saldırı ardından kaçan PKK’lı teröristlerin takibe alındığını,ÿsilahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alınan bölgede 1’i kadın 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

    "İHA ile tespit edilen noktalar zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 1 bayan 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 2 roketatar, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 sırt çantası, 1 bomba düzeneği kurulu çanta ve 1 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

     

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    Etiketler: iha , siha , terörle mücadele
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