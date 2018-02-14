İHA gördü F-16 yok etti

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin hava sahasında uçan İHA’lar, PYD-PKK’lı teröristlerin, Cinderes yakınlarındaki bir meskûn mahalde özel donanımlı cipin üzerine monte edilmiş geri tepmesiz topla Türkiye’ye atış yaptıklarını tespit etti.

Kot pantolon giymiş, üzerlerinde kamuflaj desenli giysi bulunan teröristler, son sürat atış yerinden kaçmaya başlıyor. Kayıtlarda, teröristlerin tespit edilmemek, İHA’lara perdeleme yapmak için kaçtıkları karargâh yakınlarında otomobil lastiklerini yaktıkları da görülüyor. Lastiklerin yakıldığı yerin hemen yanındaki karargâhı tespit eden İHA, bu binayı işaretledikten sonra F-16 savaş uçakları, hassas güdümlü mühimmatlarıyla karargâh binasını yerle bir ediyor.

Zeytin Dalı harekâtında kara birliklerinin ilerleyişi devam ederken, dün bölgedeki yoğun sis ve yağmur nedeniyle İHA’lar hedef belirleyemediği için karadan ve havadan yapılan bombalama önceki günlere göre daha az oldu. Topçu birlikleri, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Suriye’nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütü hedeflerini ateş altına aldı.

Kara unsurları coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle kimi zaman yavaş ilerlese de TSK birlikleri ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, derinlik oluşturmaya devam etti. Bölgede yer yer sıcak çatışmalar yaşanırken, Afrin’in kuzeyindeki Ömer Simo Köyü ile Afrin’in batısındaki Arşali köyü PYD-PKK’nın elinden alındı. Böylece TSK ve ÖSO’nun harekâtın başından bu yana ele geçirdiği köy ve tepe sayısı 53’ü buldu.

1439 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı harekâtının son durumuna ilişkin dün yapılan bilgilendirmede, 70 teröristin kara ve hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekâtın başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1439 olarak açıklandı. Malatya’dan harekâta takviye için sevk edilen birliklerin bulunduğu askeri konvoy da dün Reyhanlı’ya ulaştı.