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    İHA gördü F-16 yok etti

    Uğur ERGAN/ANKARA
    14.02.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    Afrin’den attıkları roketlerle Reyhanlı ve Kilis’te 7 sivilin ölümüne neden olan teröristlere İHA’lı ve F-16’lı operasyon yapıldı. Reyhanlı yakınındaki Cinderes’ten roket atan teröristleri belirleyen İHA, saklandıkları yere kadar izledi. Daha sonra koordinatlarını verdiği F-16 ise teröristlerin bulunduğu karargâhı imha etti.

    Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin hava sahasında uçan İHA’lar, PYD-PKK’lı teröristlerin, Cinderes yakınlarındaki bir meskûn mahalde özel donanımlı cipin üzerine monte edilmiş geri tepmesiz topla Türkiye’ye atış yaptıklarını tespit etti.

    Kot pantolon giymiş, üzerlerinde kamuflaj desenli giysi bulunan teröristler, son sürat atış yerinden kaçmaya başlıyor. Kayıtlarda, teröristlerin tespit edilmemek, İHA’lara perdeleme yapmak için kaçtıkları karargâh yakınlarında otomobil lastiklerini yaktıkları da görülüyor. Lastiklerin yakıldığı yerin hemen yanındaki karargâhı tespit eden İHA, bu binayı işaretledikten sonra F-16 savaş uçakları, hassas güdümlü mühimmatlarıyla karargâh binasını yerle bir ediyor.

    İHA gördü F-16 yok etti

    Zeytin Dalı harekâtında kara birliklerinin ilerleyişi devam ederken, dün bölgedeki yoğun sis ve yağmur nedeniyle İHA’lar hedef belirleyemediği için karadan ve havadan yapılan bombalama önceki günlere göre daha az oldu. Topçu birlikleri, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Suriye’nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütü hedeflerini ateş altına aldı.

    İHA gördü F-16 yok etti

    Kara unsurları coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle kimi zaman yavaş ilerlese de TSK birlikleri ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, derinlik oluşturmaya devam etti. Bölgede yer yer sıcak çatışmalar yaşanırken, Afrin’in kuzeyindeki Ömer Simo Köyü ile Afrin’in batısındaki Arşali köyü PYD-PKK’nın elinden alındı. Böylece TSK ve ÖSO’nun harekâtın başından bu yana ele geçirdiği köy ve tepe sayısı 53’ü buldu.

    İHA gördü F-16 yok etti

    1439 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı harekâtının son durumuna ilişkin dün yapılan bilgilendirmede, 70 teröristin kara ve hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekâtın başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1439 olarak açıklandı. Malatya’dan harekâta takviye için sevk edilen birliklerin bulunduğu askeri konvoy da dün Reyhanlı’ya ulaştı. 

    İHA gördü F-16 yok etti

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , asker , tsk , terörist , son dakika
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