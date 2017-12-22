İğrenç tuzak! Onlarca kadın göğüslerinin fotoğrafını attı

Dolandırıcılar, Tırman’ın sosyal hesabından resimleri kopyalayarak açtıkları sahte hesapla önce takipçilerin güvenini sağladı. Tırman'ın hesabı olduğuna inanan kullanıcılar, doktorla mesajlaşdıklarını zannederek dolandırıcıların istedikleri çıplak fotoğrafları attılar.

Fotoğraf gönderen hastalardan şantajla 11 bin TL'ye varan para isteyen ve hatta tehdit eden dolandırıcıların foyası, mağdurların kliniğe ulaşmasıyla ortaya çıktı. Bazı hesap sahiplerinin de cinsel taciz ve taleplerle ilişki kurmaya zorlandıkları öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarında 100 bin kişiden fazla kişi tarafından takip edilen Dr. Hüseyin Tırman konu ile ilgili şunları söyledi: “Bize ulaşan kişilerin mağduriyetleri nedeni ile durumu öğrendim. Kimsenini zarar görmediğini umuyorum. İnsanlar güven duydukları bir profil bile olsa hiç bir şekilde internetten kimseye resim ve özel bilgilerini paylaşmasın. Konu ile ilgili suç duyurusu yaptım.” Show TV

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