İğrenç olayla ilgili son dakika gelişmesi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın "sosyal medya aracılığıyla tanışarak gönül ilişkisi yaşadığı E.S. isimli kadın ile eşi ve yanlarındaki iki erkek tarafından kaçırıldığı, işkence gördüğü, tecavüze uğradığı ve kadın iç çamaşırı giydirilerek çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı, para ve cep telefonunun gasbedildiği" iddiasıyla ilgili başvurusu üzerine çalışma başlattı.









Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.S. isimli kadın ve eşi E.S. ile Ö.D. ve Ö.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.