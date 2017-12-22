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    İğrenç olayla ilgili son dakika gelişmesi!

    AA
    22.12.2017 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te polise başvuran kişiye tecavüz ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın "sosyal medya aracılığıyla tanışarak gönül ilişkisi yaşadığı E.S. isimli kadın ile eşi ve yanlarındaki iki erkek tarafından kaçırıldığı, işkence gördüğü, tecavüze uğradığı ve kadın iç çamaşırı giydirilerek çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı, para ve cep telefonunun gasbedildiği" iddiasıyla ilgili başvurusu üzerine çalışma başlattı.

    Karısının sevgilisine tecavüz etmişti Flaş gelişme...Karısının sevgilisine tecavüz etmişti! Flaş gelişme...



    Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.S. isimli kadın ve eşi E.S. ile Ö.D. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

    Etiketler: Gaziantep , Sevgili , gasp
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