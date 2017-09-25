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    Hürriyet >Gündem>İğrenç olay okulda sinir krizi geçirip bayılınca ortaya çıktı

    İğrenç olay okulda sinir krizi geçirip bayılınca ortaya çıktı

    Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
    25.09.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 12:37

    HATAY’da öğretmen 44 yaşındaki Abdullah T., 16 yaşındaki 2 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 22 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

    Geçen ocak ayında meydana gelen olayda, Dörtyol İlçesi’ndeki bir devlet okulunda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Abdullah T., iddiaya göre, öğrencileri K.T. ve M.Y.’ye kendi evinde özel ders verirken cinsel istismarda bulundu.

    Okulda sinir krizi geçirip bayılan K.T.’nin öğretmenlerine olayı anlatmasıyla ortaya çıkan cinsel istismar sonrası başlatılan soruşturmada, Abdullah T., tutuklandı. İskenderun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ’tehdit, hürriyeti yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından dava açılan Abdullah T., yaptığı savunmalarında suçsuz olduğunu ileri sürdü. Son kez hakim karşısına çıkan Abdullah T., 22 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

    Mağdur öğrencilerin vekili Avukat Yusuf Uyar, verilen kararın adil olduğuna inandığını söyledi.

    Etiketler: öğrenciye taciz , çocuk istismarı , hatay
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