İğrenç olay! İş başvurusu yaptı, gelen mesajla şoke oldu...

Tokat'ta yaşayan N.K., babasının 5 yıl önce felç olmasıyla birlikte eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı. Bir ay önce eleman arayan bir işletmeye başvuran N.K., işyeri sahibi S.K. ile ön görüşme yaptı. S.K., 21 yaşındaki kızın telefon numarasını alarak kendisini ilerleyen günlerde arayacağını söyledi. N.K. bu görüşmeden sonra S.K.'nın kısa mesajla kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.





'TACİZ MESAJLARI ATTI'



Genç kız, babasının beş yıl önce geçirdiği felç sonrasında ablasıyla birlikte çalışmak zorunda kaldığını söyledi. N.K., "Babam felçli. Çalışıp, aileme bakmak zorundayım. Az da olsa bir destek vermek zorundayım. İş arıyordum. İş görüşmesi için gittim. Benden numaramı istedi, bana tam olarak şartları söylemedi. Numaramı verdim, geri döneceğini söyledi. Sonra bana cinsel içerikli mesajlar attı" dedi.



Bu tür taciz olaylarındaki cezaların yetersiz olduğunu dile getiren N.K., "İş bulmak, çalışmak isteyen kadınlar olarak, bu tür tacizlerle karşılaştığımız için çalışamıyoruz. Ve bunlar çevremin, herkesin bana söylediği gibiyse, hani 2-3 bin liralık bir cezayla kurtuluyorlar. Bunu yapanlar, cezalarını sonuna kadar çeksinler istiyorum. Bu ceza onun için çok hafif ve hiç kimse bunun önüne geçemiyor" diye konuştu.



'CEZALAR ARTIRILSIN, RAHAT İŞ BULALIM'



Bu tür olaylardan dolayı bir çok işe başvuramadığını ifade eden N.K. şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza da sesleniyorum; Bu cezalar artırılsın. Biz kadınlar olarak da rahatlayalım. Rahat iş bulalım. Sonra işsizlik bu yüzden oluyor zaten, hani herhangi bir şeyden dolayı değil. Çevremde şuanda bir dünya iş var ama hiçbirisine güvenip giremiyorum. Bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz."



Bu konuda herkesin duyarlı davranmasını, kendisine destek olmasını isteyen N.K., "Bana böyle bir mesaj gelmesi, artık bu haddini aşmış bir tacizdir. Kendisinden zaten sonuna kadar şikâyetçiyim. O parasına, puluna güveniyor, ben devlete güveniyorum. Herkesin arkamda olacağını düşünüyorum. Öyle insanlara benim gibi kızlar, benim gibi insanlar, kadınlar maruz kalmasın. Artık bunun önüne geçelim diyorum. Şikâyetçi oldum, ifadesini aldılar. 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' tarzında şeyler söylemiş. Ondan dolayı 2, 3 bin lira ceza ile kurtulacağını söylüyorlar" dedi.



'TCK MADDE 105'E GÖRE CİNSEL TACİZ SUÇU'



Tokat Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Selma Karabulut Türker, kısa mesajla yapılan bu tür tacizlerin de suç kapsamında olduğunu hatırlatarak, tacizcinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabildiği gibi, hakim takdiriyle bu cezanın adli para cezası olarak da uygulanabildiğini söyledi. Türker şu bilgileri verdi:

"Kısa mesajla cinsel içerikli mesajların atılması Türk Ceza Kanunumuzda 105'inci maddeye giren cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Bunu şöyle ifade edebiliriz; Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında şikâyet üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Veya, buradaki veya ifadesi çok önemli, adli para cezasına hükmolunabilir. Burada hakimin takdir hakkı çok önemli. Hapis cezası ya da adli para cezası vermek takdirini kullanabilir. İkisinden bir ceza verilebilir. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu işlenecek olursa; yine ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Örneğin aynı iş yerinde çalışan patron işçi ilişkisi olabilir. Bu tür durumların kullanılmasında da ceza yine yarı oranında artırıma gitmektedir."