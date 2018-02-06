İğrenç olay... 5 yavru köpeği vahşice öldürdü

TOSYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan eski belediye çöplüğünde, yavru köpekleri tel ile birbirlerine bağlayıp öldürülen saldırganı saptadıklarını ve hakkında idari işlemi başlattıklarını açıkladı.



Emniyet, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Tosya’da 30 Ocak 2018 günü saat 23.00 sıralarında Tosya Belediyesi’nde veteriner hekim olarak görev yapan S.D.’nin 155 ihbar hattını arayarak, Karşıyaka Mahallesi eski belediye çöplüğünde 5 adet ölü köpek yavrusunun bulunduğunu, inceleme yapmak için çöplüğe gideceklerini ve gece olması sebebiyle kendi güvenlikleri için ekip talebinde bulunmuştur. Belediye Veteriner Hekimi S.D. ile Milli Parklar Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çöplüğe giderek yaptıkları incelemelerde, 4 adet yaklaşık 2-3 aylık oldukları tahmin edilen ölü köpek yavrusu bulmuştur. Çöplükte ölü bulunan 4 köpek yavrusunun ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için Kastamonu Belediyesi’ne ait hayvan kliniğine gönderilmiştir."



"Bahse konu olayla ilgili Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Şubat 2018 günü olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda çöplükte bulunmayan diğer ölü köpek yavrusu Karşıyaka Mahallesi Karaaslan Hayvan Besi Çiftliği'nin önünde bulunması üzerine; çiftlikte bulunan A.K. isimli şahısla görüşüldüğünde ölü köpek yavrularını 29 Ocak 2018 günü kendisinin çöplüğe attığını beyan etmiştir. Olayla ilgili olarak Tosya Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verilmiş olup, '5190 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan A.K. isimli şahıs hakkında idari işlem başlatılmıştır.”