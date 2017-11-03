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    İğrenç iddia... Dükkana çağırmış... Linç ediliyordu

    Erol POLAT/DARICA-Kocaeli(DHA)
    03.11.2017 - 19:58 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen esnafı, çevredekiler linç etmek istedi. Polis, 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.K.’yi güçlükle kalabalığın elinden kurtardı. H.K.’ye 45 gün ev hapsi verildi.

    Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Hamamkuyu Caddesi’de iş yeri bulunan H.K., iddiaya göre dün öğleden sonra kaldırımda bekleyen T.A. adlı kız çocuğunu içeri çağırdı. H.K., iddiaya göre küçük kıza tacizde bulundu.

    50 KİŞİLİK GRUP GELDİ

    H.K.’nin elinden kurtularak evine giden T.A. yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesi, iş yerine giderek H.K. ile tartıştı. Kısa sürede duyulan haber üzerine H.K.’nin dükkanına gelen 40- 50 kişilik mahalleli grup, linç girişiminde bulundu.

    İğrenç iddia... Dükkana çağırmış... Linç ediliyordu

    Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, H.K.’yi kalabalık grubun elinden alarak dükkanından çıkardı. Yaşanan arbedede H.K.’nin iş yerinin camları kırıldı.

    45 GÜN EV HAPSİ

    Gözaltına alınan H.K., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    İğrenç iddia... Dükkana çağırmış... Linç ediliyordu

    Mahkemeye çıkarılan H.K., ayağına elektronik kelepçe takılıp, 45 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.

    Etiketler: kocaeli , taciz
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