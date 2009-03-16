İğneyi taraftara batır çuvaldızı Ersun Hoca'ya

Onlarca yılın ardından iddiasız başlanan bir sezonda takımı hala şampiyonluk potasında tutabildiği için bırakmalı...

Galatasaray gibi bir rakip karşısında 6. dakikada öne geçmişken, stadın ışıklarını söndürerek takımını soğutan, bu yüzden de on dakika sonra takımının beraberlik golü yemesine sebep olan Ersun Hoca mutlaka bırakmalı...

Yenilen beraberlik golünün hemen öncesinde orta sahada yapılan faulü görmeyerek düdük çalmayan Ersun Hocam, bu yüzden kesinlikle bırakmalı...

İkinci yarı başladıktan sonra oyunu rakip alana yıkmışken ve galibiyet golü “geldim, geleceğim” diyorken, 61. dakika fantezisi yüzünden oyunu bir kez daha soğutan, sahayı balon ve konfetilerle doldurup, Galatasaray’a dirilme ve kendisine gelme fırsatı veren Ersun Yanal, balonlarını da, konfetilerini de alıp gitmeli...

Gülşah Erkaya yazıyor

Gitmeli ki bu maçta puan kaybedilmesinde hiç günahı olmayan Trabzon taraftarı rahat etsin. Hala şampiyonluk potasındaki takım şöyle orta sıralara doğru gerilesin. Ne olursa olsun ama ille de taraftarın istediği olsun...

Ben şimdiye kadar çok maçta taraftarın takımını ateşlediğini, olmazı oldurduğunu, pili bitmiş oyuncuları son nefeslerine kadar koşturduğunu gördüm. Ama ilk kez bir taraftar gurubunun takımına maçı neredeyse kaybettirmesine tanık oluyordum...

Trabzonspor taraftarı önce iğneyi kendisine batırıp, sonra Ersun Hoca’yı yollamaya kalkmalıdır. Yerli yabancı hocaların leblebi çekirdek gibi harcandığı liglerimizde, Trabzon gibi bir Anadolu Kaplanı, Ersun Hoca gibi bir yerli değeri harcamak için, kendi kabahatinin acısını bile hocaya yüklemeye kalkıyorsa, vay Anadolu futboluna, vaylar yerli hocalara...

“Galatasaray böyle yakalanmışken yenilmez mi” diyen Trabzon taraftarına sözüm, “Galatasaray’ın en zor zamanlarındaki Avrupa ve derbi maçlarını tekrar izleyin” olacaktır.

Ersun Yanal duygusal bir insan. Maruz kaldığı bu hareketlerin ardından yitirdiği konsantrasyonu yüzünden Trabzon tökezlerse, ki muhtemelen öyle olacak... Hocaya bağırıp çağıran sözde Trabzon taraftarları İstanbul Mısır Çarşısı’ndan kına siparişlerini şimdiden versinler derim... (Trabzon nemli bir coğrafyada bulunduğu için oralarda kaliteli kına bulunamayabilir)...

Trabzon yönetiminin bazı kendini bilmez taraftarlara uyacağını hiç sanmıyorum. Bunun yerine gerçek Trabzon taraftarına bir tavsiyem var. Önce içinizdeki İtalyanlar’ı temizleyin.

Hürriyet grubunun bu sitesinde birisi Trabzon’u, diğeri de tüm Anadolu takımlarını kayıtsız şartsız destekleyen iki spor yazar adayı var. Onları da dikkatle izleyin ve destek nasıl olur, motivasyon nasıl verilir anlayın lütfen.

Anadolu futbolunun dönüm noktalarından birisi olabilecek bu sezonda herkes üstüne düşeni hatasız yapmalı. Önce ve ille de taraftarlar tabi ki...

İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Geç kalmadan…