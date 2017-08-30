MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>IGMG’nin 4 yetkilisine dolandırıcılık suçlaması

    IGMG’nin 4 yetkilisine dolandırıcılık suçlaması

    İHA
    30.08.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 09:54

    Almanya’nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) yetkilisi dört kişi, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlarından 18 Eylül’de hakim karşısına çıkacak. Sanıklar, Hac organizasyonları ve namaz takvimi satışlarından elde edilen geliri beyan etmeyerek vergi kaçırmakla suçlanıyor.

    KÖLN Asliye Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak IGMG’nin dört yetkilisinin, 2004-2008 yılları arasında, hac seyahati organizasyonları ve namaz takvimi satışlarından elde edilen geliri beyan etmeyerek vergi kaçırdıkları iddia ediliyor.
    Dört sanık hakkındaki diğer iddianamede ise Milli Görüş üyelerinin 11 milyon euroluk dolandırıcılık suçlamaları yer alıyor. Söz konusu kişilerin 2005 ila 2009 yılları arasında bağış paralarının yüzde 30’luk miktarını başka amaçlarla kullandıkları iddia ediliyor.

    ALMANYA’DA 27 BİN ÜYESİ VAR
    2009 yılında, Köln Savcılığı’nın bağış dolandırıcılığı şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında İslam Toplumu Milli Görüş’ün Almanya çapındaki 26 cami ve dernek lokalinde polis tarafından arama yapılmıştı.
    Almanya’daki Milli Görüş Teşkilatı 1985 yılında Köln şehrinde kuruldu. Alman güvenlik birimlerine göre Milli Görüş’ün Almanya’da yaklaşık 27 bin üyesi olduğu biliniyor.

    Etiketler: ALMANYA , Milli Görüş , IGMG
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri