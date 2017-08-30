IGMG’nin 4 yetkilisine dolandırıcılık suçlaması

KÖLN Asliye Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak IGMG’nin dört yetkilisinin, 2004-2008 yılları arasında, hac seyahati organizasyonları ve namaz takvimi satışlarından elde edilen geliri beyan etmeyerek vergi kaçırdıkları iddia ediliyor.

Dört sanık hakkındaki diğer iddianamede ise Milli Görüş üyelerinin 11 milyon euroluk dolandırıcılık suçlamaları yer alıyor. Söz konusu kişilerin 2005 ila 2009 yılları arasında bağış paralarının yüzde 30’luk miktarını başka amaçlarla kullandıkları iddia ediliyor.

ALMANYA’DA 27 BİN ÜYESİ VAR

2009 yılında, Köln Savcılığı’nın bağış dolandırıcılığı şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında İslam Toplumu Milli Görüş’ün Almanya çapındaki 26 cami ve dernek lokalinde polis tarafından arama yapılmıştı.

Almanya’daki Milli Görüş Teşkilatı 1985 yılında Köln şehrinde kuruldu. Alman güvenlik birimlerine göre Milli Görüş’ün Almanya’da yaklaşık 27 bin üyesi olduğu biliniyor.