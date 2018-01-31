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    İGDAŞ çalışma saatleri 2018 – İGDAŞ kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    İGDAŞ ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İGDAŞ’ın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İGDAŞ 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, kısaca İGDAŞ, 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul’un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. İGDAŞ ilk gazını 1992 yılında Kadıköy’de vermeye başlamıştır.

    İGDAŞ çalışma saatleri 2018 – İGDAŞ kaçta kapanıyor/açılıyor

    İBB; İGDAŞ sermayesinin yaklaşık %95 oranında pay sahibidir. İBB Genel Sekreteri, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    İGDAŞ, 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günü bazı şubeleri açıktır. Pazar günleri bütün şubeleri kapalıdır.

    İGDAŞ çalışma saatleri 2018 – İGDAŞ kaçta kapanıyor/açılıyor

    İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, +90 212 499 11 11 numaralı telefon, +90 212 499 11 66 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.
    Doğalgaz acil: 187
    Çağrı Merkezi: 153 veya 0212 153 00 00

    Etiketler: igdaş , çalışma saatleri , gaz dağıtım , Doğalgaz , ibb , iletişim bilgileri , adres , telefon numarası , son dakika
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