İftiralara isyan etti

Oya Berberoğlu dün yaptığı açıklamada özetle şunları belirtti: “Uzun süredir eşim Enis, kızım Dilara ve son olarak bana yönelik yürütülen iftira kampanyası ile karşı karşıyayız. Hukuki yollardan hak arayışımız sürmekte ve fakat bu mesnetsiz ithamlara karşı yazılı açıklama yapmam artık zaruri olmuştur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, biz ne casus ne de teröristiz. Alnımız ak, vicdanımız rahat. Sadece yurtsever, erdemli insanlarız. Enis de ben de yıllarca büyük bir özveri ile vatanımız, ülkemizin çağdaş geleceği, halkımızın, çocuklarımızın mutluluğu için çalıştık. Mesleğimizi doğru yapmak için uğraştık, kişisel tarihlerimiz ortadadır. İsimlerinden dahi söz etmek istemediğim bazı kişi ve medya kuruluşları ise iftira kampanyasını sürdürmekteler, sosyal medya paylaşımları, sözde programlar, yazılar ve haberlerle... Benim ‘CHP Genel Merkezi’ni her gün arayarak CHP’yi tehdit ettiğim’ vs. gibi iftiraları ile kendi kampanyalarını utanmadan devam ettiriyorlar. Herkesi insafa davet ediyor ve bir kez daha tekrarlıyorum; yalanlarınızda boğulacaksınız.”