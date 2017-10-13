'İflas ettik, kaçtık'

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "kâr payı dağıtmak" vaadiyle 235 fıstık üreticisini yaklaşık 500 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı. Zanlı tutuklandı, babası ise aranıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddiaya göre, Nizip ilçesindeki Fıstıkçılar Hali'nde komisyonculuk yapan Muhsin Yaşar ile oğlu Necip Yaşar, fıstık ticaretinden kar pay verecekleri vaadiyle 235 fıstık üreticisinden 500 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu. Vatandaşların şikâyeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Teknik takip sonucu zanlıların Kahramanmaraş'ta olduğu tespit edildi.

"ZARAR ETTİK, KAÇTIK"



Zanlıların kaldığı eve yapılan baskında Necip Yaşar gözaltına alındı. Nizip'e getirilen zanlı 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Sermayemiz yetersiz olduğu için zaman zaman esnaftan veya tanıdığımız vatandaşlardan kar payı karşılığında para alıyorduk. Yine öyle yaptık ancak sattığımız ürünlerin parasını tahsil edemedik, önemli bir kısmını da aldığımız fiyatın altında satınca büyük zarar ettik. Başımıza bir şey gelmesin diye de ilçeden ayrıldık. Şu anda paramız yok, iflas ettik" dediği öğrenildi.

MAĞDURLAR İNANMIYOR

Polis, baba Muhsin Yaşar'ın peşinde. Dolandırılan fıstık üreticileri kaçak babanın da bir an önce yakalanmasını istedi. Mağdurlar, "Para kazanacakken dişimizden tırnağımızdan artırıp biriktirdiklerimizden de olduk. İflas doğru değil, bizim paramızı alıp başka yere yatırım yaptılar. İstanbul'da özel bir okula ortak oldukları söyleniyor" diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



