İflas ertelemeye son: Konkordato mahkemeleri kuruluyor

KURTARMA ANLAŞMASI KURUMU GELİYOR

Zor duruma düşen iyi niyetli firmalar için konkordato revize edilerek yeni bir model olarak “Kurtarma Anlaşması Kurumu” getiriliyor. Borçlu, borçlarının ödenmesinde kendisine vade verilmesi veya tenzilat yapılması için konkordato talep edebilecek. Artık şirketler iflas erteleme yerine en fazla 23 ay sürecek şirketlerini kurtarma dönemine girecekler. Bu süreçte borçlu aleyhine icra takibi olmayacak. Şirketin tasfiyesi yerine ticari yaşama devamı esas alınacak.

ESKİ İFLAS ERTELEME TALEPLERİ NE OLACAK

Yeni model yasa çıktıktan sonraki konkordato talepleri için uygulanacak. Bu amaçla İcra ve İflas Kanunu’na geçici madde eklendi. Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tasarısı satırbaşları ile şöyle:

KONKORDATO MAHKEMELERİ KURULACAK

Hakimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirleyecek.

100 BİN TL’NİN ALTINDAKİ DAVALARA BASİT YARGILAMA USÜLÜ

Ticari davaların hızla karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin TL’nin altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak. Tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında “bölge adliye mahkemeleri” görevli olacak. Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ay olarak uygulanacak. İki aylık süre hem asıl süre hem de uzatma süresi bakımından geçerli olacak.

İFLAS ERTELEME KALDIRILIYOR

Borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatifin mali darboğazı aşması ve ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi amacına yönelik olarak kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, “uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım” nedeniyle kaldırılıyor. Sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekler.

YENİ KONKORDATO MODELİ

Yeni konkordato modeli “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” şeklinde tanımlandı.

MAHKEME NE YAPACAK

Komiseri dinleyip raporu inceleyecek olan uzman mahkeme, konkordatoyu ya tasdik edecek ya da reddedecek. Konkordato tasdik edilmezse, mahkeme konkordato talebinin reddine karar verecek ve karar ilan edilerek, ilgili yerlere bildirilecek.

BORÇLUYA BİR YILLIK KESİN MÜHLET

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece 6 aya kadar uzatılabilecek.

ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULACAK

Mahkemece yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir Alacaklılar Kurulu oluşturulabilecek.

BİR YILI GEÇMEMEK ÜZERE ERTELEME

Konkordatoda borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması, satışı ve finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere ertelenebilecek. Konkordato hakkında verilen karara karşı 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ KURULACAK

Zorunlu olarak elektronik tebligata tabi olacakların kapsamı genişletilerek, bu amaçla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kurulacak. Elektronik tebligat işlemleri, PTT’ce Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülecek. Elektronik tebligat adresi, PTT tarafından, her bir gerçek kişi için kimlik numarası, tüzel kişi için ise tabi oldukları sistem numarası esas alınmak suretiyle sadece bir tane olacak şekilde oluşturulacak ve sistemde kaydedilecek. İflastan sonra konkordato iflas tasfiyesi içinde ancak bir defa istenebilecek.