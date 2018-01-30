İflas erteleme bitiyor

YATIRIM ortamını iyileştirme için hazırlanan reform paketi önceki gece 02.00 itibariyle tamamlandı. Paketin getirdiği en önemli düzenlemelerden biri, OHAL döneminde uygulanmayan iflas ertelemenin tamamen yürürlükten kaldırılması. Şirket kurma ve inşaat izinlerindeki işlem sayısını azaltan paketi anlatan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bu sene itibariyle iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradayız. ‘Türkiye’yi ilk 20’ye sokmalıyız’ dedik ve çalışmalara başladık” açıklamasını yaptı.

320 SAAT TOPLANTI

Paketi ekonomi muhabirlerine anlatan Akdağ, “Özel sektörümüzle toplamda 320 saat süren 50’nin üzerinde toplantı yaptık. Bakanlarımızın katıldığı 12 toplantı yaptık. Bakan düzeyinde 70 saat mesai harcadık. Birincil ve ikincil mevzuat çalışmaları ise 400 saati aştı” bilgisini verdi. Hazırlanan paketin 93 madde olduğunu, bunun 65’inin icra ve iflas kanunuyla ilgili olduğunu kaydeden Akdağ, 28 maddenin ise diğer kanunlardaki düzenlemeleri içerdiğini vurguladı. Akdağ paketle yapılmak isteneni de, “Bu paketle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan müteşebbislerimize ve yatırımcılarımıza ‘İyi ki varsınız’ diyoruz. Onların işini kolaylaştırıyoruz” sözleriyle anlattı. Paketten sonra 2 yıllık süreçte iş yapma kolaylığında hedefledikleri noktaya geleceklerini kaydeden Akdağ, “Bu sene 25-30 sıralık bir sıçrama hedefliyoruz” dedi.

En önemli adımlarından birinin icra-iflas sürecinde olduğunu söyleyen Akdağ, iflas ertelemenin yerine getirilecek modeli de anlattı. İflas ertelemede 6-7 yıla kadar devam eden süreci azami 23 ayla sınırlandırdıklarını kaydeden Akdağ, “Borca batık olma hali aranmayacak. Denetleme raporu istenecek. Uygun görülürse süreç başlayacak. 3 ay süre verilecek, 2 ay daha uzatılabilecek. Bu sürede borçlu aleyhine icra takibi olmayacak. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas aldık” ifadelerini kullandı.

TEK İŞLEME İNİYOR

Bir diğer düzenleme ile de ticaret sicil müdürlüklerinin tek durak ofis haline getirildiğini ifade eden Akdağ, “Tek noktadan yarım günde şirket kurulabilecek. Şirket kuruluşunu 7 işlemden bir işleme indiriyoruz” dedi. İnşaat izinleri için de 18 işlem gerektiğini kaydeden Akdağ şöyle devam etti: “Bunların 12’si belediyelerin çeşitli işlemlerini kapsıyordu. İçişler Bakanlığımız bu süreçleri birleştirerek, işlem sayısını 12’den 5’e indirdi. Sonuçta 18 işlem 6’ya inmiş oldu. Vergi beyannameleri, elektrik arz güvenliği ve bağlantı işlemleri, taşınır rehini, tapu işlemleri, telekomünikasyon altyapı izinleri gibi çeşitli konularda da iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.”

KOBİ’lerin her türlü taşınır malının rehin olarak gösterilmesine de olanak sağlanacağını belirten Akdağ, “Bir işletmenin projenin başındayken hurda alüminyumu varsa, bunu rehnederek kredi alabilecek. Saat işliyor. Biraz ilerleyince o ham madde alüminyum profile dönüşecek. O da rehin kapsamında. Yani bir proje ham maddeden başlayarak rehin edilebilecek” dedi.

MERALARA DA BAZ İSTASYONU İZNİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Akdağ’ın açıklamalarının ardından TBMM’ye sevk edilen yatırım ortamı tasarısında, meralara baz istasyonu kurulmasına ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, kırsal bölgelerde mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek. Ayrıca artık gümrüklü sahalarda alınacak ücretlerde üst sınırlar geçerli olacak. Herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulacak eşya ile ilgili tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflarda bakanlıkça belirlenen azami bedeller esas alınacak. Bu kurala uymayanlar için de para cezası uygulanacak. Tasarıda bir diğer düzenlemeye göre de, belediyeler, kendilerin yapılan başvuruların takip edilebileceği, her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-belediye sistemini kurmakla yükümlü olacak. Bu sistem için 1 yıllık bir geçiş süreci olacak.