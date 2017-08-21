IFC’den Nobel İlaç’a yeni tesis kredisi

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (International Finance Corporation), Türkiye'nin köklü ve %100 yerli sermayeli ilaç firması Nobel İlaç'a biyoteknolojik ilaç üretim tesisi için 25 milyon dolar yatırım yapıyor. Toplamda 48 milyon dolar olan ve biyoteknolojik ürünler için üretim ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırımın bir kısmı da, finansal kiralama ve şirketin kendi fonları aracılığıyla finanse edilecek. TÜBİTAK da bu yatırım programını hem maddi hem de teknik yardım ile destekliyor.

Yıllık cirosunun %5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayıran Nobel İlaç, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından yapılan “Biyobenzer ilaçların yerli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi” duyurusunda, projesi onaylanan ilk firma olmuştu. Nobel İlaç’ın biyoteknolojik ilaç üretim projesi, DNA dizaynından başlaması ve ileri seviye biyomühendislik uygulamalarını içermesi nedeniyle devlet destekli ilk biyoteknoloji projesi ünvanını taşıyor.

Biyoteknolojik ilaçların sürdürülebilir bir sağlık sistemi için önemli fırsatlar yarattığını söyleyen Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, “Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de biyoteknolojik ilaçların üretimine geçilmesi büyük önem taşıyor. IFC'nin yatırım desteğiyle Nobel, şu anda Türkiye'de ve Nobel'in ihracat yaptığı ülkelerde mevcut olmayan katma değeri yüksek ürünleri içerecek şekilde ürün portföyünü genişletecek. Böylece bu ülkelerdeki milyonlarca insanın uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ilaçlara erişebilmelerini sağlayacaktır.” dedi.

IFC yatırımı ile önemli hedeflere imza attıklarını söyleyen Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin : “Nobel İlaç, biyoteknolojiyi stratejik bir öncelik olarak görmektedir. 2023 yılına kadar geliştireceğimiz en az bir yerli biyoteknolojik ilacı hem yurtiçinde hem de yurtdışında insan sağlığının hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de pazarlanan biyoteknolojik ilaçların tamamına yakını ithal edilmekte ve ülkenin dış ticaret açığındaki ağırlığı artmaktadır. Nobel İlaç, ithalatın yüksek olduğu ilaç sektöründe 50 ülkeye yaptığı ihracat başarısı ile dış ticaret açığı vermeyen Türkiye’deki tek yerli ilaç firmasıdır. Hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde ilaç sektörüyle gerçekleştirmek istediği ‘Biyoteknolojik İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretimi’ projesine destek veriyoruz” dedi. Şahin ayrıca, Türkiye’de onkoloji ve kan ürünleri gibi alanlardaki biyoteknolojik ilaçların tamamında dışa bağımlılığın söz konusu olduğunu, bu alanlardaki yerel üretimin arttırılması ile hastaların biyoteknolojik ürünlere erişiminin artırılmasının, kamu sağlık bütçelerinin daha verimli kullanılması ve ilaç ithalatına bağlı dış ticaret açığının azaltılması için büyük önem taşıdığını belirtti.

IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos şunları söyledi: “ IFC’nin Nobel İlaç’a yaptığı yatırım, Türk şirketlerinin ihracat odaklı büyümesini ve uluslararası genişlemesini desteklemek kapsamında, Türkiye'deki stratejimiz ile örtüşüyor. Nobel İlaç’ın üreteceği yüksek katma değerli ilaçları yerel ve uluslararası pazarlara sunulması, Türkiye’de ilaç sektöründeki dış ticaret açığının kapanmasına da destek olacaktır.”

Biyoteknolojik ilaç üretim altyapısının henüz az olduğu ülkemizde devlet desteği ve kamu-özel sektör ortaklıkları, biyoteknolojik ilaçların yerli üretimi için çok gerekli. Bu bağlamda Nobel İlaç’ın attığı adım büyük önem taşıyor. Türkiye dışında Kazakistan ve Özbekistan’da da büyük kapasiteli üretim tesislerine sahip olan ve 20’den fazla ülkedeki faaliyetlerini, kendi kurduğu temsilcilik ve şirketleriyle yürüten Nobel İlaç üreteceği biyoteknolojik ilaç hammaddesi ve bitmiş ürünleri yurtiçi ve yurtdışında piyasaya sunmayı hedefliyor.

IFC Türkiye’de Dünya Bankası Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. IFC Türkiye’nin sağlık sektöründeki kalkınma hedeflerine katkısını Nobel İlaç gibi önde gelen özel sektör şirketlerine yatırımlar yaparak ve Türkiye’nin sağlık alanındaki Kamu Özel Ortaklık projelerini destekleyerek sürdürüyor. Türkiye halihazırda toplam yaklaşık 5 milyar dolarlık bir portföy ile IFC’nin tüm dünyada en çok yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.