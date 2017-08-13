İETT otobüsü yola savruldu...

Kaza ,TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KT 9714 plakalı İETT otobüsü Çekmeköy-Şile bağlantı yolu ayrımına geldiği sırada şoförün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüsün boş olduğu ve İETT garajına gittiği öğrenilirken, yolda yan yatmış otobüsün şoförü Sinan Coşkunsu ön camı kırarak otobüsten çıkmayı başardı.

Yoldaki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Coşkunsu’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yola devrilen otobüsü kaldırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait vinç olay yerine çağrıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araç yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polisin kaza ilgili soruşturma başlattı