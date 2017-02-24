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IEM heyecanı yine Katowice'de!

Intel® Extreme Masters, beşinci kez üst üste Polonya’da yapılacak.

Hürriyet Haber
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Katowice'de bulunan Spodek Arena’da gerçekleşecek organizasyonda yarışmacılar Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II ve League of Legends gibi oyunlarda yeteneklerini sergileyecekler. 25-26 Şubat’ta başlayacak şampiyonanın ikinci ayağı 3–5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tarihinde ilk kez iki ardışık hafta sonunda gerçekleşecek müsabakalarda toplam 650 bin dolarlık ödül dağıtılacak.

Ödül Havuzu

Star Craft II: 250 bin dolar

Counter Strike: GO: 250 bin dolar

League of Legends: 150 bin dolar

Counter-Strike: Global OffensiveLeague of Legendsstar craft IIe-sporKatowiceIntel Extreme MastersIEM
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