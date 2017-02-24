IEM heyecanı yine Katowice'de!

Katowice'de bulunan Spodek Arena’da gerçekleşecek organizasyonda yarışmacılar Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II ve League of Legends gibi oyunlarda yeteneklerini sergileyecekler. 25-26 Şubat’ta başlayacak şampiyonanın ikinci ayağı 3–5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.
Tarihinde ilk kez iki ardışık hafta sonunda gerçekleşecek müsabakalarda toplam 650 bin dolarlık ödül dağıtılacak.
Ödül Havuzu
Star Craft II: 250 bin dolar
Counter Strike: GO: 250 bin dolar
League of Legends: 150 bin dolar