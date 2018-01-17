İdris Nebi Taşkan’a şok teklif: Akşam yemeği için 50 bin dolar

Usta oyuncu Filiz Taçbaş ve şarkıcı Semra San ile yemek yedi. İdris Nebi Taşkan çıkışta “Filiz Abla ve Semra ile sohbet ettik. Bana sektörle ilgili tecrübelerini anlattılar, tüyolar verdiler” dedi.

50 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER

Filiz Taçbaş da şöyle konuştu: “İdris’in telefonunu kurcaladım. Instagram’da 183 bin takipçisi var. Kızlar rahat bırakmıyor. Ne mesajlar geliyor! Özellikle Arap dünyasından büyük ilgi var. Bir hayranı akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar (191 bin 500 lira) teklif etmiş. Birçok genç kadın da seksi fotoğraflarını göndermiş.”