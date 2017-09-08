İdris Ali okula başladı

Esra Erol, oğlunun okuldaki ilk gününe ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Erol, fotoğrafın altına "Nezaman yürüyecek, ne zaman konuşacak diye günler sayarken bir bakmışsın ki ilkokullu oluvermiş bile gözünün önünde gözbebeğin... Duygulanmamak elde değil" notunu düştü.

Ali Özbir ise aynı fotoğrafı "Oğlum, ilk gözağrım, evimin delikanlısı bugün eğitim hayatının ilk günü... Rabbim bana kep attığın günleri de göstermeyi nasip etsin" notu ile yayınladı.