İdrar kaçırma sorununuz mu var? 3 soruda test edin

İdrar kaçırma sorunu teşhisi için özellikle hasta ile yapılan detaylı bir ön görüşme, muayene ve basit bazı testler sonrası karara varıldığını belirten Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, 4 soruluk bir idrar kaçırma testini, kendiniz için bir ön değerlendirme yapmanız adına hazırladı.

İdrar kaçırma sorunu teşhisinde özellikle hastanın özgeçmişi ve diğer etmenlerin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Demirkesen, asıl testin mesane dolu iken yapılacak muayene sonrası ortaya çıkabileceğinin de altını çizdi.