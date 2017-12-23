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    İDO'nun bazı seferleri iptal

    DHA - AA
    23.12.2017 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı seferler yapılamıyor.

    İDO tarafından iptal edilen ilk sefer saati 07.00'de oldu ve Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi iptal edildi.
    Saat 07:50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferinin de yapılamayacağı duyuruldu.

    İDO'nun resmi internet sitesinden duyurusu yapılan ve iptal edilen diğer seferler de şöyle:
    08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü,
    09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü.
    09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
    10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

    BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

    Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri , sefer iptali , son dakika
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