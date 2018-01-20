Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İDO'dan sefer iptali

    İDO'dan sefer iptali

    DHA - AA
    20.01.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) güne sefer iptali ile başlandı.

    İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09:30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

    BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

    Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul
    (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve seferlerinin de yine olumsuz hava
    koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

    Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri , sefer iptali , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri