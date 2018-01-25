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    İDO ve BUDO seferleri iptal

    DHA
    25.01.2018 - 07:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

    Buna göre, iptal İDO seferler şöyle:

    07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
    07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
    07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
    08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
    09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
    10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

    BUDO iptalleri ise şöyle:

    07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
    07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
    08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
    09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
    09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
    09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

    Etiketler: sefer iptali , son dakika
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