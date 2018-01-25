İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre, iptal İDO seferler şöyle: 07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü BUDO iptalleri ise şöyle: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)