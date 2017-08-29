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    İdo, vapur ve marmaray seferleri iptal mi?

    Hürriyet Haber
    29.08.2017 - 17:55 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 18:51

    İdo, vapur ve marmaray seferleri binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'da başlayan sağanak yağışın ardından birçok semtte yoğunluk başladı. Deniz seferi yapacak olan vatandaşlar ise İdo ve vapur seferlerinin iptal olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, İdo, vapur ve marmaray seferleri iptal mi?

    İstanbul'da başlayan sağanak yağışla birlikte birçok semtte telaş başladı. Evlerine gidebilmek için en kısa yolu seçmeye çalışan vatandaşlar hem deniz yolu hem de marmaray seferlerini sorguluyorlar. Peki, İdo, vapur ve marmaray seferleri iptal mi?

    Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal edilen seferler

    29-08-2017 17:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

    29-08-2017 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

    29-08-2017 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

    29-08-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

    29-08-2017 19:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

    29-08-2017 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

    29-08-2017 19:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

    29-08-2017 20:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

    29-08-2017 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

    29-08-2017 21:30 Esenköy - Çinarcik - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

    Marmaray seferleri iptal mi?

    Marmaray seferleri aksaksız bir şekilde devam ediyor. İki kıta arasında yolculuk yapacak olan vatandaşlar marmaray seferlerini kullanabilirler.

    Etiketler: ido , vapur , marmaray , iptal mi , seferler
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