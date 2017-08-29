İstanbul'da başlayan sağanak yağışla birlikte birçok semtte telaş başladı. Evlerine gidebilmek için en kısa yolu seçmeye çalışan vatandaşlar hem deniz yolu hem de marmaray seferlerini sorguluyorlar. Peki, İdo, vapur ve marmaray seferleri iptal mi?

Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal edilen seferler

29-08-2017 17:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

29-08-2017 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-08-2017 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-08-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

29-08-2017 19:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

29-08-2017 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-08-2017 19:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

29-08-2017 20:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

29-08-2017 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-08-2017 21:30 Esenköy - Çinarcik - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

Marmaray seferleri iptal mi?

Marmaray seferleri aksaksız bir şekilde devam ediyor. İki kıta arasında yolculuk yapacak olan vatandaşlar marmaray seferlerini kullanabilirler.