İDO seferleri iptal edildi! 30 Ağustos iptal edilen İDO seferleri

İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 30 Ağustos tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi;
30-08-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
30-08-2017 08:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
30-08-2017 08:30 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
30-08-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
30-08-2017 08:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
30-08-2017 09:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
30-08-2017 09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
30-08-2017 10:00 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
30-08-2017 10:15 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü