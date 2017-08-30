MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İDO seferleri iptal edildi! 30 Ağustos iptal edilen İDO seferleri

    İDO seferleri iptal edildi! 30 Ağustos iptal edilen İDO seferleri

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 09:31

    İDO seferleri, meteorolojinin dün gerçekleştirdiği hava muhalefeti duyurusunun ardından bugün de iptal edildi. Sabah saatlerinde gerçekleşecek olan seferlerin ptal edildiğini duyuran İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İşte, İDO iptal edilen seferler listesi

    İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 30 Ağustos tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi;

    30-08-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

    30-08-2017 08:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

    30-08-2017 08:30 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

    30-08-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

    30-08-2017 08:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

    30-08-2017 09:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

    30-08-2017 09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

    30-08-2017 10:00 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

    30-08-2017 10:15 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

     

    Etiketler: ido , ido seferleri , iptal edilen ido seferleri , 30 ağustos ido seferleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri