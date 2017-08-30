İDO seferleri iptal edildi! 30 Ağustos iptal edilen İDO seferleri

İDO seferleri, meteorolojinin dün gerçekleştirdiği hava muhalefeti duyurusunun ardından bugün de iptal edildi. Sabah saatlerinde gerçekleşecek olan seferlerin ptal edildiğini duyuran İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İşte, İDO iptal edilen seferler listesi

İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 30 Ağustos tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi; 30-08-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



30-08-2017 08:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü



30-08-2017 08:30 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



30-08-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



30-08-2017 08:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



30-08-2017 09:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü



30-08-2017 09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü 30-08-2017 10:00 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot



30-08-2017 10:15 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü