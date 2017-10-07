İdlib'te neler oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reuters'e verdiği mülakatta, geçen ay Rusya'nın girişimleriyle varılan ‘çatışmasızlık’ anlaşmasının bir parçası olarak Türkiye’nin Suriye’nin İdlib bölgesine askeri birlik yerleştireceğini söylemişti. Türkiye, Hatay sınırına askeri sevkiyatını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sonrası Çatışmasızlık Bölgesine dair görev paylaşımı yapılmasının ardından Kayseri 1. Komando Tugayı İdlib’e asker gönderdi.

SURİYE SINIRINDA İDLİB HAZIRLIĞI

TSK’nın bir süreden beri batıdaki illerden Suriye sınırına yaptığı sevkıyat hız kazandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen zırhlı personel taşıyıcıları, elektronik haberleşmeyi sağlayan muhabere araçları, ilk yardım personelleri ve araçları, sınır boyunca konuşlanmak için bu hattaki birliklere gönderildi. Suriye’de garantör ülke konumunda olan Türkiye ile Rusya arasında yürütülen teknik görüşmelerin tamamlanmasıyla, çatışmasızlık bölgelerinde kurulacak gözlem noktalarında görev yapacak kuvvetlerin de İdlib’e gitmesi bekleniyor. Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’dan 500’er askerin gözlemci kuvvet olarak görev yapması kararlaştırılmıştı.