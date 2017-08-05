İdlib’i görüşeceğiz

Türkiye’nin sınırı kapatmasıyla terör örgütü DEAŞ’a katılımın yüzde 90 azaldığını belirten McGurk, terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Heyet Tahrir el Şam’ın üstünlük sağlamaya çalıştığı İdlib’i Türkiye ve diğer ortaklarla görüşeceklerini söyledi. McGurk’ten bazı satır başları şöyle:

“Türkiye ile yakın çalışarak bütün sınırı kapatmayı başardık. Fırat’ın doğusunda biz sınırın Suriye tarafında çok iş yaptık. Fırat’ın batısında ise Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı sayesinde sadece Cerablus ve El Rai sınır kapıları ele geçirilmekle kalmadı Dabık da alındı.

Sınır kapandığından beri IŞİD militanları ülkeye giriş çıkış yapamıyor. Bu rakamlar en az yüzde 90 azaldı. Eskiden bir terör eylemini Rakka’da planlarlardı, işi yapacak birliği eğitirlerdi. Bu kişiler sonra da Paris’te ya da Brüksel Havaalanında saldırı düzenlerdi.

(Geçen hafta) Bir panelde 90 dakika konuştum ve 30 saniyesi epey dikkat çekti. Söylediklerimin kötü bir biçimde yanlış tasvir edildiğini düşünüyorum. Suriye sınırının mühürlenmesinde Türkiye ile çok yakın çalıştık. Yabancı savaşçılar hepimiz için bir sorun. 110 ülkeden 40 bin savaşçı gidip IŞİD’e katıldı. Bu kişiler Türkiye üzerinden gittiler. Bu önemli bir sorun. Ve bu sadece Türkiye’nin sorunu değil. Bu kişilerin 4 bini Tunus’tan, 4 bini Suudi Arabistan’dan geliyorsa bu ülkelerin bu kişileri durdurmak için her şeyi yapması gerekiyor... Türklerin de bu konudaki muazzam çabasını teslim ediyorum.

İdlib büyük bir sorun, El Kaide’nin sığınağı. IŞİD konusunda nasıl Türkiye ile birlikte çalışıyorsak bu sorunun çözümü için de Türkiye ve diğer ortaklarımızla çalışmamız gerekecek. Önümüzdeki haftalarda bu çerçevede görüşmelerimiz olacak.”