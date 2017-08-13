İdlib’e Türk askeri eylülde görüşülecek

Bir süredir ana omurgasını El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’nin oluşturduğu Heyet Tahrir El Şam’ın (HTŞ) önemli ölçüde hakimiyet kurduğu İdlib ve Cilvegözü’nün karşısındaki Bab El Hava sınır kapısının durumunun Astana’da ele alınacak konulardan biri olduğu öğrenildi. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) İdlib’de yeniden hakimiyeti ele geçirmesi şu aşamada pek mümkün görülmezken, İdlib’in temizlenmesinde Rusya’nın daha aktif rol oynamasına sıcak bakılabileceği öne sürüldü. Ankara’da kulislerde, İdlib ve civarının temizlenmesinden sonra, oluşturulmasına daha önce karar verilen çatışmasızlık bölgesinin de Astana’da ayrıntılı ele alınacağı konuşuluyor.



