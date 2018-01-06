İdlib'deki gözlem noktası TSK'nın klibinde ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'deki İdlib bölgesinde Astana mutabakatı kapsamında görev yapıyor. Ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla bölgede olan TSK, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için de uygun şartların sağlanmasına çabalıyor.

TSK birlikleri İdlib'te oluşturulan 3 gözlem noktasında faaliyetlerini yürütüyor.

13 Ekim 2017'de 1 Numaralı, 23 Ekim 2017'de 2 Numaralı, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktasının tesis edildiği İdlib'te yeni gözlem noktalarının açılması için de faaliyetler sürüyor.

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