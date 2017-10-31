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    İdlib’de şu an 150 asker var

    Uğur ERGAN / ANKARA
    31.10.2017 - 21:40 | Son Güncelleme:

    KAZAKİSTAN’ın başkenti Astana’da üç garantör ülke (Türkiye, Rusya ve İran) arasında varılan uzlaşma sonucu İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinde görev yapması kararlaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, bölgede gözlem noktası kurma faaliyetleri devam ediyor.

    3’ÜNCÜ GÖZLEM NOKTASI

    12 Ekim gecesi İdlib bölgesine giren TSK şimdiye kadar 2 gözlem noktası kurdu. İnşaası devam eden üçüncü gözlem noktasının da bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. TSK’nın İdlib’de kuracağı gözlem noktası sayısı daha önce 14 olarak planlanmıştı. Ancak devam eden keşif çalışmaları sonucu 12 gözlem noktasının yeterli olacağı anlaşıldı. Yetkililer, gözlem noktası inşaatının basit bir kuleden ibaret olmadığını, orada görev yapacak askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı alanlar kurulduğunu, mevziler kazıldığını belirttiler. İdlib’de, El Bab’ın terör örgütü DEAŞ’tan temizlendiği Fırat Kalkanı Harekâtı’nda elde edilen tecrübelerin dikkate alındığı, bu nedenle daha temkinli bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

    ÖZEL KUVVET VE KOMANDOLAR

    Astana uzlaşmasına göre her üç garantör ülkeden 500’er askerin İdlib’de görev yapması planlanmış, gerektiği takdirde bu sayının artırılabileceği kararlaştırılmıştı. TSK, şimdiye kadar en kapsamlı konuşlanmayı yaklaşık 80 askerle İdlib kent merkezinin kuzeydoğusunda Afrin sınırı yakınında Simon Kalesi civarında yaptı. Kurulmuş iki gözlem noktasında da 30 civarında asker olduğu belirtiliyor. Devriyeler de dikkate alındığında şu anda İdlib bölgesi içinde 150 kadar Türk askerinin olduğu ifade ediliyor. Askerlerin önemli bir kesimi özel kuvvetler ile komandolardan oluşuyor. Sınırın sıfır noktasında da her türlü olumsuz gelişmeye anında müdahale edecek birlikler ve Fırtına obüsleri hazır bekliyor. İdlib bölgesindeki zırhlı personel taşıyıcılar ile tank sayısı da duruma göre değişiyor. 20 kadar zırhlı personel taşıyıcı İdlib içinde daimi görev yapıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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