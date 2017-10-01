İdlib’de sivil ölümlere devam

Önceki gün Türkiye’ye komşu İdlib’in Armanaz beldesine yönelik hava saldırısında A.A.’ya göre 40 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise dördü çocuk 28 sivilin öldüğünü bildirdi. Saldırıların Esad rejimi mi, yoksa müttefiki Rusya tarafından mı gerçekleştirildiği açıklık kazanmadı. Önceki gün, gün boyu süren saldırılarda otuz evin yıkıldığı, arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. Türkiye ve ABD, İdlib’de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.