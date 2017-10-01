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    Hürriyet >Dünya>İdlib’de sivil ölümlere devam

    İdlib’de sivil ölümlere devam

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 00:08 | Son Güncelleme:

    ASTANA süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgelerinden biri olarak ilan edilmesi görüşülen, terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Heyet Tahrir el Şam’ın kontrol ettiği Suriye’nin İdlib vilayetine yönelik hava saldırıları devam ediyor.

    Önceki gün Türkiye’ye komşu İdlib’in Armanaz beldesine yönelik hava saldırısında A.A.’ya göre 40 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise dördü çocuk 28 sivilin öldüğünü bildirdi. Saldırıların Esad rejimi mi, yoksa müttefiki Rusya tarafından mı gerçekleştirildiği açıklık kazanmadı. Önceki gün, gün boyu süren saldırılarda otuz evin yıkıldığı, arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. Türkiye ve ABD, İdlib’de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , idlib , suriye
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