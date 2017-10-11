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    İdlib’de göç başladı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    11.10.2017 - 23:46 | Son Güncelleme:

    Türkiye üzerinden İdlib’e giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), kentte ilerleyişini sürdürürken, çatışma bölgesinde göçün başladığı öğrenildi.

    SURİYE’de İdlib vilayetinin Türkiye sınırına yakın köylerinde yaşayan Suriyeliler, evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere geçiyorlar. Sınıra yakın bölgede kurulan Türk Kızılayı’nın kontrolündeki kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılardan bazılarının da çatışma endişesiyle kampları terk ettiği belirlendi.

    İdlib’de göç başladı

    GÜVENLİK ENDİŞESİ

    Hürriyet’e bölgeden ulaşan fotoğraflarda Suriyelilerin, evlerini terk edip, az bir eşya yanlarına alarak güvenli bölgelere doğru göç ettiği görülüyor. Çatışmaların uzun sürmesinin, güvenlik nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşmamasının, daha büyük bir göç dalgasını tetikleyeceğinden endişe ediliyor.

    HAZIRLIKLAR TAMAM

    Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye’ye yönelik olası yeni bir göç dalgasına karşın tüm hazırlıklarını tamamladı. Özgür Suriye Ordusu’nun  İdlib’e girdiği gün sivil geçişlere kapatılan Hatay Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye tarafındaki Bab el Hava Sınır Kapısı’ndaki yasak devam ediyor.

    İdlib’de göç başladı
    SEVKIYAT SÜRÜYOR

    TSK’nın İdlib için Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderdiği zırhlı araç ve askeri araçların sevkıyatı sürüyor. Dün sınırın sıfır noktasında bulunan Oğulpınar Karakolu’na çok sayıda zırhlı askeri personel aracı sevkiyatı yapıldı.

    İdris EMEN/Fotoğraf: Levent KULU

    İdlib’de göç başladıSınır hattında tank ve Fırtına obüslerinden sonra ‘Sakarya’ olarak adlandırılan T-122 çok namlulu roketatarlar da konuşlandırıldı.

    Etiketler: ÖSO , İdlib , gazetehaberleri
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