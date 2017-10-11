İdlib’de göç başladı

SURİYE’de İdlib vilayetinin Türkiye sınırına yakın köylerinde yaşayan Suriyeliler, evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere geçiyorlar. Sınıra yakın bölgede kurulan Türk Kızılayı’nın kontrolündeki kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılardan bazılarının da çatışma endişesiyle kampları terk ettiği belirlendi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Hürriyet’e bölgeden ulaşan fotoğraflarda Suriyelilerin, evlerini terk edip, az bir eşya yanlarına alarak güvenli bölgelere doğru göç ettiği görülüyor. Çatışmaların uzun sürmesinin, güvenlik nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşmamasının, daha büyük bir göç dalgasını tetikleyeceğinden endişe ediliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye’ye yönelik olası yeni bir göç dalgasına karşın tüm hazırlıklarını tamamladı. Özgür Suriye Ordusu’nun İdlib’e girdiği gün sivil geçişlere kapatılan Hatay Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye tarafındaki Bab el Hava Sınır Kapısı’ndaki yasak devam ediyor.



SEVKIYAT SÜRÜYOR



TSK’nın İdlib için Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderdiği zırhlı araç ve askeri araçların sevkıyatı sürüyor. Dün sınırın sıfır noktasında bulunan Oğulpınar Karakolu’na çok sayıda zırhlı askeri personel aracı sevkiyatı yapıldı.

İdris EMEN/Fotoğraf: Levent KULU

Sınır hattında tank ve Fırtına obüslerinden sonra ‘Sakarya’ olarak adlandırılan T-122 çok namlulu roketatarlar da konuşlandırıldı.