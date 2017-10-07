İdlib’de ciddi harekât var

Erdoğan, AK Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampında operasyonla ilgili şunları söyledi:

ASKERİMİZ HENÜZ ORADA DEĞİL

“FIRAT Kalkanı bitti. Bunun adı da açıklanır. Şu anda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yürütüyor, henüz askerimiz orada değil. İdlib’deki insanların güvenliği noktasında Türkiye ve Rusya beraber hareket ediyor. Orada yaşayan insanların güvenliği noktasında böyle bir adımı attık. Rejimle münasebetler Rusya’nın yürüttüğü bir süreç, diğer nokta da Türkiye olarak biz tedbirimizi aldık, alıyoruz. İdlib’den Türkiye’ye yaşanması muhtemel göçlere ilişkin her türlü tedbir alındı ve hazırlıklar yapıldı. Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz. Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor.

YENİ İNİSİYATİFLER İMKÂNI

İçerde ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa biz bunlara hoş geldin demeyeceğiz. Tam aksine onlar hareketlendiği zaman biz onları yerinde bastırmasını inşallah başarabileceğiz. Bunu başardığımız zaman güçlü Türkiye oluruz. Şu anda bunun adımlarını attık atıyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı ile kendimize bölgemizde açtığımızı alanı

ŞİMDİ İDLİB’İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA

yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Bugün örneğin İdlib’de ciddi bir harekât var ve bu devam edecek. Zira biz oradaki kardeşlerimizi, Halep’teki zulümden kaçmak suretiyle İdlib’e gelen kardeşlerimize, ‘Ne olursa olsun, ister ölün ister kalın’ diyemeyiz. Suriye sınırlarımız

boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına da asla izin vermeyeceğiz. İdlib operasyonunun ardından bu konuda yeni inisiyatifler alma imkânı da elde edeceğiz.

GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

Tüm provokasyonlara, engelleme girişimlerine rağmen Suriye’de kat ettiğimiz mesafeyi önemli görüyoruz. En doğudan en batıya, terör koridoru olarak nitelendirdiğim bu koridorda, eğer biz bu terör örgütlerine hayat hakkı verecek olursak, her an bu sınırlardaki 911 kilometrelik bu sınırlarda bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız tehdit altında kalacaktır. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.”

İHANET ETMEYENLERE YOL AÇIK

Bizim siyasi terbiyemizde ‘Görev istenmez, verilir’ anlayışı vardır. Sandıkla gelen elbette sandıkla gider ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez, kusura bakmasınlar. Yine bizim siyasi geleneğimizde ihanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu da daima açıktır. Yalan yanlış haberlerle AK Parti kalesinden taş düşürdüklerini sananların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. AK Parti düşmanları, her zamankinden daha erken harekete geçip daha büyük saldırıların hesabı içindeyken bizim de daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Hesabi değil hasbi hareket ettiğini bildiğimiz bu kadroya güveniyorum. Köşe yazarları falan anlamaz bu işlerden. Kusura bakmasınlar istisnalar da kaideyi bozmaz. O malum köşe yazarları. Edep dışı bir şeyler yazmışlar yine. Ne diyor? AK Parti gençler, kadınlar tarafından tutulan bir parti değil. Gençlere seçilme hakkını AK Parti’den önce hiçbir parti verdi mi? Hayır.