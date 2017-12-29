İdlib'de çatışma: 19'u sivil 66 ölü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib vilayetinde muhalifler ve Esad'a bağlı birlikler arasında meydana gelen çatışmalarda 66 kişinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, ölenlerden 19'unun sivil olduğunu açıkladı.
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