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    İdlib'de çatışma: 19'u sivil 66 ölü

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib vilayetinde muhalifler ve Esad'a bağlı birlikler arasında meydana gelen çatışmalarda 66 kişinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, ölenlerden 19'unun sivil olduğunu açıkladı.

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    Etiketler: son dakika , haberler , haber
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