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    Haberler >Dünya>İdlib tartışmasına Katar da katıldı

    İdlib tartışmasına Katar da katıldı

    DOHA (AA)
    10.01.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:

    Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırılarının, Suriye krizine yönelik siyasi çözümleri engellemeyi ve başarısız kılmayı amaçladığını belirtti.

    Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de bombardıman sahneleri tekrarlanıyor. Suriye'deki krize yönelik her türlü siyasi çözümü engellemek ve zayıflatmak için argümanlar ortaya atılması, terörist gruplarla mücadele adı altında sivilleri ve muhaliflerin öldürülmesi tekrar ediyor." ifadelerini kullandı.

    70 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Suriyeli sivil savunma örgütü "Beyaz Baretliler"in verilerine göre, İdlib kentinde son üç haftadır devam eden yoğun hava saldırılarında 70 sivil hayatını kaybetti, 185'i yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti.

    İdlib savaşıİdlib savaşı

    Etiketler: katar
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