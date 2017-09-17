İdlib için çift merkezden koordinasyon

17.09.2017 - 00:55 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 00:55
KAZAKİSTAN’nın başkenti Astana’da yapılan Suriye toplantısında İdlib vilayetinde kurulacak çatışmasızlık bölgesinde faaliyette bulunacak Türk, Rus ve İranlı gözlemci kuvvetlerin koordinasyonunun iki merkezden yürütülmesi bekleniyor.
Askeri kulislerde, Türkiye, Rusya ve İran harekât başkanlıklarının koordinasyon merkezleri olarak Suriye’nin Lazkiye’deki Hmemyim Hava Üssü ile Türkiye’de sınır birliklerinin konuşlu olduğu Hatay’ı düşündükleri konuşuluyor.
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