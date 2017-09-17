İdlib için çift merkezden koordinasyon

Askeri kulislerde, Türkiye, Rusya ve İran harekât başkanlıklarının koordinasyon merkezleri olarak Suriye’nin Lazkiye’deki Hmemyim Hava Üssü ile Türkiye’de sınır birliklerinin konuşlu olduğu Hatay’ı düşündükleri konuşuluyor.